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        Lösemi hastası çocuğa kardeşi kemik iliğiyle "can" oldu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yüksek riskli lösemi türü nedeniyle zor günler geçiren 14 yaşındaki çocuğa, kız kardeşinden ilik nakli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:55
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        Lösemi hastası çocuğa kardeşi kemik iliğiyle "can" oldu
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yüksek riskli lösemi türü nedeniyle zor günler geçiren 14 yaşındaki çocuğa, kız kardeşinden ilik nakli yapıldı.

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Ayşegül Girgin (34), 8 ay önce oğlu Musa Girgin'i halsizlik şikayetiyle hastaneye götürdü.

        Tetkikler sonrası lösemi tanısı konulan Girgin'e, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 4 yaşındaki kardeşi Mihra'dan alınan kemik iliği nakledildi.

        - Zorlu günler nakille sona eriyor

        Anne Ayşegül Girgin, AA muhabirine, hastalığın adını daha önce çok duyduğunu ama kendilerinin de başına geleceğini hiç düşünmediğini söyledi.

        Hastalıkla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını aktaran Girgin, yaptıkları araştırma sonucu işin ciddiyetinin farkına vardıklarını dile getirdi.

        Ailece zor günler geçirdiklerini anlatan Girgin, "İlk duyduğumuzda çok kötü olduk. Süreç bizi korkuttu. Okulunu çok seven bir öğrenciyken, hepimiz yıkıldık. Nakil olması gerektiği belirtilince yapılan tahlillerde kızım ile ağabeyi uyumlu çıktı. Şükür kardeşinin uyumlu çıktı. Oğlumun tedavisi güzel ilerledi. Tam iyileştiğinde beraber bayram yapacağız." ifadesini kullandı.

        - Yüksek riskli lösemi tanısı

        AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, Musa'nın kemik iliği nakli olması gereken yüksek riskli denilen bir lösemi türü rahatsızlığının bulunduğunu kaydetti.

        Kardeşten yapılan nakillerde başarı oranının daha yüksek olduğunu anlatan Eker, "Kız kardeşi ağabeyine kan vereceğini ve onu sağlığına kavuşturacağını düşünüyordu. Süreç başarılı şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Ekibimle başarılı bir nakli daha sonuçlandırmış olduk." diye konuştu.

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