Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da bir apartmanın bahçe katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

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