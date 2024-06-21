Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'da bir apartmanın bahçe katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.
Afyonkarahisar'da bir apartmanın bahçe katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.
Fatih Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartmanın bahçe katında dumanlar çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 15 dakikada hızla söndürüldü.
Yangında, dairede hasar meydana geldi.
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