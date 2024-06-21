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        Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da bir apartmanın bahçe katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:47 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:47
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        Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da bir apartmanın bahçe katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

        Fatih Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartmanın bahçe katında dumanlar çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 15 dakikada hızla söndürüldü.

        Yangında, dairede hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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