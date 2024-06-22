Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ve Sandıklı ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ve Sandıklı ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 9 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.K'yi Dinar ilçesine bağlı Çakıcı köyünde, 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Ç'yi Sandıklı ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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