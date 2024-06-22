Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bayat, İhsaniye ve Hocalar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat, İhsaniye ve Hocalar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.
H.Ş. idaresindeki 06 KJR 24 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu beli yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralınların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
- İhsaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
A.S. (25) idaresindeki 03 VE 946 plakalı otomobil, Aşağıtandır ile Ablak köy yolunun 4. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Hocalar'da iki otomobil çarpıştı
R.G. idaresindeki EW 094 TJ plakalı otomobil, Hocalar-Banaz çevre yolu üzerinde S.D'nin kullandığı 64 ABB 405 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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