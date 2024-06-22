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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:48 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:48
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        H.Ü.D. (25) idaresindeki 45 AHB 984 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 16'ncı kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki M.K, Y.Ç, H.K. ile H.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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