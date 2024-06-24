MHP İscehisar İlçe Başkanı Avni Azgın Belediye Başkanı Kılınçarslan'ı ziyaret etti

Kılınçarslan, ziyaretleri dolayısıyla Azgın ve beraberindekilere teşekkür etti.

Azgın, ziyarette, ilçe için gerek Meclis Üyeleri, gerekse İl Genel Meclis üyeleriyle İscehisar'a yapılacak hizmet ve kazanımlarda Kılıçarslan'ın yanında olacaklarını söyledi.

MHP İscehisar İlçe Başkanı Avni Azgın, İl Genel Meclis Üyeleri Metehan Balaban, Satılmış Özdemir ve teşkilat üyeleri Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.