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        MHP İscehisar İlçe Başkanı Avni Azgın Belediye Başkanı Kılınçarslan'ı ziyaret etti

        MHP İscehisar İlçe Başkanı Avni Azgın, İl Genel Meclis Üyeleri Metehan Balaban, Satılmış Özdemir ve teşkilat üyeleri Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:59
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        MHP İscehisar İlçe Başkanı Avni Azgın Belediye Başkanı Kılınçarslan'ı ziyaret etti
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        MHP İscehisar İlçe Başkanı Avni Azgın, İl Genel Meclis Üyeleri Metehan Balaban, Satılmış Özdemir ve teşkilat üyeleri Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti.

        Azgın, ziyarette, ilçe için gerek Meclis Üyeleri, gerekse İl Genel Meclis üyeleriyle İscehisar'a yapılacak hizmet ve kazanımlarda Kılıçarslan'ın yanında olacaklarını söyledi.

        Kılınçarslan, ziyaretleri dolayısıyla Azgın ve beraberindekilere teşekkür etti.

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