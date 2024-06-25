Afyon Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı Türkiye'nin ilk 8 takımı arasına girdi

Antalya'daki Minik Erkekler ve Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Afyon Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı ilk 8 takım arasına girme başarısı gösterdi.

Afyon Gençlik ve Spor Kulübü Göztepe Spor Kulübünü, kız hentbol takımı ise Ankara Polatlı Spor Kulübünü yendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Kasapoğlu, "Kulüp olarak Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girmek, ilimiz için büyük bir gurur kaynağı." ifadesini kullandı.