Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
E.T. (44) idaresindeki 06 LM 113 plakalı otomobil, Bolvadin-Çobanlar yolunun 15. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
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