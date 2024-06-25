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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:21 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:21
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        E.T. (44) idaresindeki 06 LM 113 plakalı otomobil, Bolvadin-Çobanlar yolunun 15. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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