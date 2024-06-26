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        Afyonkarahisar'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan baykuş, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:48 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:48
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        Afyonkarahisar'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan baykuş, tedaviye alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, ilçenin Yukarıyenice köyünde yaralı bulunan baykuş, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim edildi.

        Baykuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından yaşam alanına bırakılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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