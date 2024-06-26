Afyonkarahisar'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan baykuş, tedaviye alındı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan baykuş, tedaviye alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, ilçenin Yukarıyenice köyünde yaralı bulunan baykuş, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim edildi.
Baykuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından yaşam alanına bırakılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürüldü.
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