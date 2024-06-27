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        Afyonkarahisar'da oğlunun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurulan anne öldü

        Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki oğlunun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan anne hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:52
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        Afyonkarahisar'da oğlunun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurulan anne öldü
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        Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki oğlunun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan anne hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Çıkrık beldesindeki evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan B.H.K, elindeki silahın kazara ateş alması sonucu annesi T.K'yi (41) vurdu.

        Evdeki diğer çocuğun durumu babasına bildirmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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