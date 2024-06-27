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        İki yıl arayla iki bebeğin koruyucu ailesi oldular

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yaşayan Levent ve Feride Baş çifti, iki yıl arayla koruyucu ailesi oldukları iki çocuğu sevgiyle büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:09
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        İki yıl arayla iki bebeğin koruyucu ailesi oldular
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yaşayan Levent ve Feride Baş çifti, iki yıl arayla koruyucu ailesi oldukları iki çocuğu sevgiyle büyütüyor.

        Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 15 yıllık evli Levent (44) ve Feride Baş (42) çifti, çocukları olmayınca 2021'de koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Evlat hasretini 9 aylık Alper ile dindiren Baş çifti, 2023'te ise 2 aylık Mehmet Emir'e kucak açtı.

        - "Onların vermiş olduğu sevgi beni büyüttü"

        Eşiyle iki çocuğa sıcak bir yuva sağlamanın mutluluğunu yaşayan Feride Baş, AA muhabirine, koruyucu aile olduktan sonra büyüyüp, anne olduğunu söyledi.

        Davranışlarında, hareketlerinde değişiklikler olduğunu vurgulayan Baş, "Çocuklar bizi taklit ediyor. Daha dikkatli olmaya başladım. Onları daha iyi yönlendirebilmek için önce kendimi eğitmeye başladım. Onların vermiş olduğu sevgi beni büyüttü. Dışarıya çıktığımızda birinci çocuğum konuşmaya başladığında, 'Anne evimize gidelim.' dedi. Bu cümle beni çok mutlu etti. Benim çocuğumun bir evi, ailesi vardı." diye konuştu.

        - Kalplerini çocukların sevgisiyle doldurdular

        Baş, evlerinin ve gönüllerinin kapılarını ikinci bir çocuğa açmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bir çocuğa daha yuva olmak istedik. Hiç korkmadan çocuğumu aldım, bağrıma bastım. Tek endişem, çok küçük olmasıydı. Eşimle kalbimizde bir boşluk vardı. Çocuklarımız sayesinde öyle bir sevgiyle tanıştık ki o boşluk doldu. En çok sevdiğim yerler, çocuklarımın oynadığı alanlar. Koruyucu aile olmak isteyenler, sofranıza bir kaşık fazla koyun. Masrafları zaten devlet karşılıyor. Onlar sizden sadece sevgi istiyor."

        Levent Baş da çocukların evin neşesi olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımıza hemen kanımız ısındı. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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