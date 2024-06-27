Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.
A.Y.Ç. yönetimindeki 34 KY 1788 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Bayat ilçesi girişinde yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.Ç. özel hastaneye kaldırıldı.
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