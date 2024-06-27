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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:46
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

        A.Y.Ç. yönetimindeki 34 KY 1788 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Bayat ilçesi girişinde yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.Ç. özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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