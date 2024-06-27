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        Afyonkarahisar'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:28
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        Afyonkarahisar'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        TOKİ Gökçe Mahallesi Hıdırlık arkası ile Kışlacık köyü arasında çalılık, otluk ve kayalık alanlarda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

        Yangına belediye itfaiye ekipleri ile Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda yangın arazözü sevk edildi.

        Yangın kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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