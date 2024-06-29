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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:41
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde S.C.T. yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.A ile otobüsteki 13 yolcu Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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