Afyonkarahisar'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun 38. kilometresinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, yaralanan 6 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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