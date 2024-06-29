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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:46
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun 38. kilometresinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazada, yaralanan 6 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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