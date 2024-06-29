Afyonkarahisar'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarhaisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 40 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Afyonkarhaisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 40 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında, 40 dekar alan zarar gördü.
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