Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarhaisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 40 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarhaisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 40 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında, 40 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi bulundu
        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi bulundu
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
        Eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı arkadaşını öldürdü
        Eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı arkadaşını öldürdü
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralan...
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralan...