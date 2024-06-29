Afyonkarahisar'da silahla öldürülen kişinin karısı ile arkadaşı gözaltına alındı

Bunun üzerine B.Z.Ç. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.Z.Ç, eşini gönül ilişkisi yaşadığı İ.Ö'nün öldürdüğünü itiraf etti.

B.Z.Ç, eşi H.Ç'nin (24) 26 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, durumu polise bildirdi.

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