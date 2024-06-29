Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da bademlik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da bademlik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 22:49 Güncelleme: 29.06.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bademlik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da bademlik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hıdırlık Tepesi'nden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, belediye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bazı ağaçlar ve otluk alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de orman yangını
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da silahla öldürülen kişinin karısı ile arkadaşı gözaltına a...
        Afyonkarahisar'da silahla öldürülen kişinin karısı ile arkadaşı gözaltına a...
        Afyonkarahisar'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi bulundu
        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi bulundu
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı