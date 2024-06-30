Afyonkarahisar'da koruyucu aileler şenlikte buluştu

Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüleri, Milli Eğitim Müdürlüğü Kendin Yap Atölyesi koordinatörleri, Yeşilay Gönüllüleri, çok sayıda koruyucu aile ve koruyucu aile yanında kalan çocuklar katıldı.

Oluşturulan oyun alanlarında keyifli vakit geçiren çocuklar, palyaço ve yüz boyama etkinliklerine katıldı.

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