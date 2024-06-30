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        Afyonkarahisar'da arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde aracında silahla vurularak öldürülen kişinin arkadaşı tutuklandı, eşi serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:37
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        Afyonkarahisar'da arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde aracında silahla vurularak öldürülen kişinin arkadaşı tutuklandı, eşi serbest bırakıldı.

        Dinar ilçesinde H.Ç'nin dün otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı İ.Ö. ve eşi B.Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Z.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Digor ilçesinde B.Z.Ç, eşi H.Ç'nin (24) 26 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, durumu polise bildirmişti. Çalışma başlatan ekipler, H.Ç'yi boş arazideki otomobilinde dün silahla başından vurulmuş halde bulmuş, olayla ilgili ifadesine başvurulan B.Z.Ç, eşini, gönül ilişkisi yaşadığı İ.Ö'nün öldürdüğünü itiraf etmişti. B.Z.Ç. ve İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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