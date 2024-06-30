Afyonkarahisar'da arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı

Digor ilçesinde B.Z.Ç, eşi H.Ç'nin (24) 26 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, durumu polise bildirmişti. Çalışma başlatan ekipler, H.Ç'yi boş arazideki otomobilinde dün silahla başından vurulmuş halde bulmuş, olayla ilgili ifadesine başvurulan B.Z.Ç, eşini, gönül ilişkisi yaşadığı İ.Ö'nün öldürdüğünü itiraf etmişti. B.Z.Ç. ve İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Dinar ilçesinde H.Ç'nin dün otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı İ.Ö. ve eşi B.Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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