Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İ.K. (22) idaresindeki 27 AHR 623 plakalı kamyon, Çiçektepe köyü mevkisinde yol ortasında yan yattı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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