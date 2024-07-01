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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:37
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İ.K. (22) idaresindeki 27 AHR 623 plakalı kamyon, Çiçektepe köyü mevkisinde yol ortasında yan yattı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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