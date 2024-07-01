LGS birincileri Vali Yiğitbaşı'nı ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile 2024 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında derece elde eden öğrencileri kabul etti.

Ziyarette öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve ailelerini tebrik eden Yiğitbaşı, eğitim hayatlarının bundan sonraki sürecinde başarılarının devamını diledi.

Vali Yiğitbaşı, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.