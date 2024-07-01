Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        LGS birincileri Vali Yiğitbaşı'nı ziyaret etti

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile 2024 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında derece elde eden öğrencileri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        LGS birincileri Vali Yiğitbaşı'nı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile 2024 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında derece elde eden öğrencileri kabul etti.

        Ziyarette öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve ailelerini tebrik eden Yiğitbaşı, eğitim hayatlarının bundan sonraki sürecinde başarılarının devamını diledi.

        Vali Yiğitbaşı, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da koruyucu aileler şenlikte buluştu
        Afyonkarahisar'da koruyucu aileler şenlikte buluştu
        Afyonkarahisar'da bademlik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da bademlik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da silahla öldürülen kişinin karısı ile arkadaşı gözaltına a...
        Afyonkarahisar'da silahla öldürülen kişinin karısı ile arkadaşı gözaltına a...
        Afyonkarahisar'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü