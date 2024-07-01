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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:16 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:16
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir yolunda bir aracı durdurdu.

        Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 20 gram uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.E, İ.A. ve G.N.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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