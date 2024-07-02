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        Mevlüt dedenin hayatı beslediği güvercinlerle güzelleşiyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yaşayan 82 yaşındaki Mevlüt Demirelli, 28 yıldır her gün kentte önceden belirlediği yerlere giderek güvercinlerin aç kalmaması için çabalıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:05
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        Mevlüt dedenin hayatı beslediği güvercinlerle güzelleşiyor
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yaşayan 82 yaşındaki Mevlüt Demirelli, 28 yıldır her gün kentte önceden belirlediği yerlere giderek güvercinlerin aç kalmaması için çabalıyor.

        Üç çocuğu bulunan Demirelli, sağlığı el verdiği ölçüde neredeyse hiç aksatmadan çantasını yem doldurarak sabah erken saatlerde evden çıkıyor.

        Belirlediği üç noktaya yürüyerek giden Demirelli, vatandaşların bıraktığı ekmek ve satın aldığı buğdayla güvercinleri doyuruyor.

        - Kuşlar aç kalacak diye evde duramıyor

        Kanat çırpmasıyla mutlu olduğu güvercinlerle adeta çocuğu gibi ilgilenen Demirelli, AA muhabirine, kentteki güvercinleri beslemenin kendisine huzur verdiğini söyledi.

        Belediyeden emekli olduktan sonra güvercinleri beslemeye başladığını aktaran Demirelli, "Vatandaşlar sokağa ekmek bırakıyor. Onları toplayıp, değerlendiriyorum. Üç nokta belirledim. Her gün sabah erken saatlerde evden çıkıp güvercin için buğday satın alıyorum. Ekmek, buğday ve su koyuyorum." dedi.

        Demirelli, bıraktıklarının kuşlar tarafından hemen tüketildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Hiç usanmadan, bıkmadan keyifle yapıyorum. Evde boş duramıyorum. Aç kalmasınlar diye hem sabah erken saatte, hem de yatsı namazından sonra çıkıyorum. Başka işim yok. Güvercinler, beni çatıda ve cami bahçesinde bekliyor. Yemleri atar atmaz iniyorlar. Topladığım ekmekleri evde küçük parçalar haline getiriyorum. Doyduklarında rahatlıyorum. Beni beklediklerini görünce çok duygulanıyorum. Sağlığım el verdikçe, onları beslemeye devam edeceğim. Bu davranışımı etrafımdaki insanlar takdirle karşılıyor."

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