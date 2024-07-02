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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, koruyucu aile ziyaretinde bulundu

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, koruyucu aile Levent ile Feride Baş çiftini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:16
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, koruyucu aile ziyaretinde bulundu
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, koruyucu aile Levent ile Feride Baş çiftini ziyaret etti.

        Yiğitbaşı eşi Selim Yiğitbaşı ile iki yıl arayla iki bebeğin koruyucu ailesi olan çiftle görüştü.

        Ziyarette, çocuklarla ilgilenen Yiğitbaşı, çeşitli hediyeler verdi.

        Yiğitbaşı, "Farkındalık oluşturma anlamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medyadaki koruyucu aile konusundaki paylaşımlarının etkisi var. Toplumda bu konuda duyarlılık, ilgi daha da artacaktır. 'Bazı çocuklar annelerinin kalbinden doğar' diye bir slogan vardır." dedi.

        Baş çifti de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Daha sonra Yiğitbaşı, aileye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tebrik kartını verdi.

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