Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, durdurulan araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.D, E.Y. ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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