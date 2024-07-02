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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:10 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:10
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, durdurulan araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.D, E.Y. ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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