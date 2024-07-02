Afyonkarahisar'da suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Operasyonda, A.K. (18), H.G. (21), Y.Ö. (19) ve H.A. (18) gözaltına alındı, daha önce yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç örgütü tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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