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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:17
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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Operasyonda, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ilçenin Gömü beldesinde yakalandı.

        B.K, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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