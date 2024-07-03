Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonda, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ilçenin Gömü beldesinde yakalandı.
B.K, cezaevine teslim edildi.
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