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        Afyonkarahisar'da bulunan ebabil yavrusu korumaya alındı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan ebabil yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:51
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        Afyonkarahisar'da bulunan ebabil yavrusu korumaya alındı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan ebabil yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarlı köyünde ebabil yavrusu buldu.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, ebabil kuşu, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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