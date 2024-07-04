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        Afyonkarahisar'da kamyonet şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:06
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        Afyonkarahisar'da kamyonet şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.K.G. idaresindeki 03 PC 556 plakalı kamyonet, Yakasenek köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile E.Y.G. (41), E.N.G. (9), E.G. (6) ve S.Y.G. (2), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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