Afyonkarahisar'da kamyonet şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
M.K.G. idaresindeki 03 PC 556 plakalı kamyonet, Yakasenek köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile E.Y.G. (41), E.N.G. (9), E.G. (6) ve S.Y.G. (2), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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