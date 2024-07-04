Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hafif ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hafif ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
H.A (65) idaresindeki 48 R 5991 plakalı hafif ticari araç, Dinar ilçesi istikametine seyir haldeyken Gökçek köyü mevkisinde, tali yoldan çıkan R.B.K'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü R.B.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, bisiklette yolcu olarak bulunan M.S.Ç (11) ile hafif ticari araç sürücüsü H.A ve aynı araçtaki A.Ö (60) yaralandı.
Yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere kaldırıldı.
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