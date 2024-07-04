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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hafif ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:10
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hafif ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        H.A (65) idaresindeki 48 R 5991 plakalı hafif ticari araç, Dinar ilçesi istikametine seyir haldeyken Gökçek köyü mevkisinde, tali yoldan çıkan R.B.K'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü R.B.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, bisiklette yolcu olarak bulunan M.S.Ç (11) ile hafif ticari araç sürücüsü H.A ve aynı araçtaki A.Ö (60) yaralandı.

        Yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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