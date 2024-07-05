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        Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen kulaklı orman baykuşu ve kerkenez yavruları doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:43
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        Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
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        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen kulaklı orman baykuşu ve kerkenez yavruları doğal ortamına bırakıldı.

        Kentte vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan 45 kerkenez yavrusu ile 14 kulaklı orman baykuşunun tedavisi ve bakımları tamamlandı.

        Kuşlar, yetkililer ve gönüllü öğrenciler tarafından AKÜ Ahmet Necdet Sezer kampüsünde tekrar doğaya salındı.

        AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek, gazetecilere, AKÜREM'in bölgede geniş bir alanda bulunan yaban hayvanlarına can olmaya devam ettiğini belirterek, "Afyonkarahisar çok ciddi bir doğal yaşamın, çeşitliliğin olduğu bölge. Sadece Afyonkarahisar'a değil, tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Bugün de yaban hayatına tekrar kuşlarımızı döndürdük."ifadesini kullandı.

        AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin de merkeze getirilen hayvanların tedavisini, bakımını, beslenmesini ve rehabilitasyonunu özenle yaptıklarını aktardı.

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