Afyonkarahisar'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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