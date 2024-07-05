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        Afyonkarahisar'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:40
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        Afyonkarahisar'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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