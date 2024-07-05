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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan, Afyonkarahisar Belediyesine ziyaret

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:51
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan, Afyonkarahisar Belediyesine ziyaret
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, Afyonkarahisar ve Ankara arasında yapılacak ortak projeler ve işbirlikleri hakkında konuşuldu.

        Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın da katıldığı ziyarette Yavaş, Köksal'a görevinde başarılar diledi.

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