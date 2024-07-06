Avukatın işyeri önünde bulduğu cüce yarasa koruma altına alındı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir avukat işyeri önünde bulunduğu cüce yarasayı, tedavi edilmek üzere doğa koruma ekiplerine teslim etti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir avukat işyeri önünde bulunduğu cüce yarasayı, tedavi edilmek üzere doğa koruma ekiplerine teslim etti.
Avukat Fatma Nur Türker, işyeri önünde bulduğu yaralı cüce yarasayı cam kavanozda koruma altına alarak durumu Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yaralı olarak bulduğu yarasanın daha sonra cüce yarasa olduğunu öğrendiğini ifade eden Türker, "Yarasayı işyerimin önünde yerde hareketsiz gördüm. Muhtemelen gece bir yere çarparak düşmüş." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.