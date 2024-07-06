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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:23
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, C.T, A.Ç. ve S.Ö'nün araç ile Uşak'tan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kentte satacakları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine, Sinanpaşa ilçesinin Düzağaç beldesinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüpheli araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 5 sentetik hap, bir uyuşturucu kullanma aparatı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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