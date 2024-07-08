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        Afyonkarahisar'da 2 sarı renkli metal heykel ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde sarı renkli 2 tane metal heykel bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:38
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        Afyonkarahisar'da 2 sarı renkli metal heykel ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde sarı renkli 2 tane metal heykel bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Gazlıgöl beldesi içerisinde otomobil içerisindeki iki şüphelide tarihi eser bulunduğu bilgisi alın​​​​​​​ması üzerine, araç belde içerisinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 2 tane sarı renkli metal heykel ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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