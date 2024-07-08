Afyonkarahisar'da 2 sarı renkli metal heykel ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde sarı renkli 2 tane metal heykel bulundu.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde sarı renkli 2 tane metal heykel bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Gazlıgöl beldesi içerisinde otomobil içerisindeki iki şüphelide tarihi eser bulunduğu bilgisi alınması üzerine, araç belde içerisinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 tane sarı renkli metal heykel ele geçirildi.
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