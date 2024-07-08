Afyonkarahisar'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tır, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu üzerinde seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

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