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        Afyonkarahisar'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır söndürüldü

        Afyonkarahisar'da seyir halindeyken tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:42
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        Afyonkarahisar'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da seyir halindeyken tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tır, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu üzerinde seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın sonrası söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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