Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçede Suriye uyruklulara yönelik gerçekleştirilen eylemlere karıştığı tespit edilen 2'si ilçe belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alınmıştır."
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