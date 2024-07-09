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        Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:13
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        Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlçede Suriye uyruklulara yönelik gerçekleştirilen eylemlere karıştığı tespit edilen 2'si ilçe belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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