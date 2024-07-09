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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:35
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Ü.A. idaresindeki 32 DM 489 plakalı hafif ticari araç, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.A. (19), H.A. (17), G.Ç. (58), A.Ç. (19), A.G.Ç. (12) ve S.Ç. (37) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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