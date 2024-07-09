Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Sandıklı ilçesinde düzenledikleri operasyonda firari hükümlü A.Ç'yi yakalandı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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