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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:11 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:11
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Sandıklı ilçesinde düzenledikleri operasyonda firari hükümlü A.Ç'yi yakalandı.

        Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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