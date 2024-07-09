Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi serbest bırakıldı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dinar'da gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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