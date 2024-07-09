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        Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi serbest bırakıldı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:13
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        Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi serbest bırakıldı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dinar'da gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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