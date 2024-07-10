Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Faruk Duha Erhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Yıldız, Cem Kasapoğlu, Erkan Uysal ve Eylem Ayar, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, Afyon Basın Cemiyeti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akar, yerel gazete, internet haber, radyo, dergi ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Köksal, "Göreve geldiğimiz günden itibaren alınacak kararların ve gerçekleştirilecek çalışmaların önemli olduğunun bilinci ile katılımcı, şeffaf ve toplumcu belediye uygulamalarını kendimize ilke edinip çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam etmekteyiz." dedi.

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