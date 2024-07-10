Bayat'ta yüzme kursu başladı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yüzme kursu başladı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yüzme kursu başladı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bayat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kursa, 10-13 yaş gurubu 21 çocuk katıldı.
Kurs, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme antrenörleri nezaretinde 8 hafta sürecek.
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