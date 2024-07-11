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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

        Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 07:28 Güncelleme: 11.07.2024 - 07:28
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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        Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Gelen tüm çağrılar değerlendirilmiştir. AFAD ile ilgili kurumların sahada yaptığı taramalara göre olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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