GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Gelen tüm çağrılar değerlendirilmiştir. AFAD ile ilgili kurumların sahada yaptığı taramalara göre olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
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