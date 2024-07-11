Kök hücre nakli yapılan lösemi hastaları taburcu edildi

Her iki aile de kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da kök hücre nakli yapılan lösemi hastaları 5 yaşındaki İrfan Eren ile 14 yaşındaki Musa Girgin tedavilerinin tamamlanmasıyla hastaneden ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.