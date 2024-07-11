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        Kök hücre nakli yapılan lösemi hastaları taburcu edildi

        Afyonkarahisar'da kök hücre nakli yapılan lösemi hastaları 5 yaşındaki İrfan Eren ile 14 yaşındaki Musa Girgin tedavilerinin tamamlanmasıyla hastaneden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:17 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:17
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        Kök hücre nakli yapılan lösemi hastaları taburcu edildi
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        Afyonkarahisar'da kök hücre nakli yapılan lösemi hastaları 5 yaşındaki İrfan Eren ile 14 yaşındaki Musa Girgin tedavilerinin tamamlanmasıyla hastaneden ayrıldı.

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan aile, hastaneye gelerek çiçekler ve balonlarla Musa'yı karşıladı.

        İrfan Eren'i de ailesi hediyelerle kapıda bekledi.

        Anne Yasemin Şimşek, sabretmeleri sayesinde zorlu sürecin mutlu sonla bittiğini söyledi.

        Her iki aile de kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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