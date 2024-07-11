GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'teki sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, "Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Gelen tüm çağrılar değerlendirilmiştir. AFAD ile ilgili kurumların sahada yaptığı taramalara göre olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atila Altunbulak ise deprem sonrası arama kurtarma ekibinin saha çalışması ve alan taraması yaptığını söyledi. Vatandaşlardan 112'ye gelen ihbarların değerlendirildiğini belirten Altunbulak, "Herhangi bir can kaybı yok. Sadece depremden sonra binasını terk edip güvenli alana geçmeye çalışan 12 yaşındaki bir kardeşimizin ayağını, merdivenden inerken merdiven korkulukları çizmiş. Bunun dışında yaşanmış bir olumsuzluk yok. Vali Yiğitbaşı ve ilgili kurum müdürleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. 5 noktada hasar tespiti çalışmalarını yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, hasar tespit ekiplerini bölgeye sevk etti. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.