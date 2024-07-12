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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz gazisi aynı kararlılıkla vatanı savunmaya hazır

        CANAN TÜKELAY - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan polis memuru Mehmet Özdemir, vatanı savunmak için aynı kararlılıkla görevini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:01
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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz gazisi aynı kararlılıkla vatanı savunmaya hazır
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        CANAN TÜKELAY - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan polis memuru Mehmet Özdemir, vatanı savunmak için aynı kararlılıkla görevini sürdürüyor.

        Özdemir, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünü evde dinlendiği sırada öğrendi.

        Hemen çalıştığı şubeye giden 29 yaşındaki Özdemir, darbecilere direnirken bacağından yaralandı. Yaralıyken bile vatan sevgisiyle hareket eden Özdemir, gazi olmanın gururunu yaşıyor.

        - Yarasına aldırmadan göreve koştu

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Özdemir, o gün yaşananlarla ilgili AA muhabirine konuştu.

        Her Türk genci gibi vatan sevgisiyle büyütüldüğünü, 15 Temmuz'da darbe girişimi olduğunu öğrenince hemen harekete geçtiğini anlatan Özdemir, dönmeyeceğini düşünerek evinden ayrıldığını dile getirdi.

        Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların sokaklara çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün önüne zırhlı personel taşıyıcı dediğimiz araçlarla, tanklarla darbeci askerler gelmişti. Biz tedbirimizi almıştık. Vatandaşlar geldiğinde ateş etmeye başladılar. Bir amirimiz şehit oldu. Baş edemeyeceklerini anlayınca, hava unsurlarını devreye soktular. O sırada sağ bacağımdan yaralandım. Yaralandıktan sonra yollar kapalı olduğu için 12 saat hastaneye gidemedim. Hastaneye ulaştığımda doktor beni tutmak istedi ama geri döndüm. Komiserim eve gönderdi. Evde duramadım, tekrar şubeye gittim."

        Önemli olan şeyin vatanın ve milletin birliği olduğunu, bu düşünceyle hareket ettiğini vurgulayan Özdemir, "Faydam olmasa dahi o ortamı solumak istedim. O gün biz devleti, milleti savunduk. Bu saatten sonra mücadelemiz yine aynı kararlılıkla devam edecek. Hiçbir şekilde geri dönüşümüz yok." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, gelecek nesillere 15 Temmuz'un iyi anlatılması gerektiğini, millet bir olduktan sonra kimsenin vatana göz dikemeyeceğini kaydetti.

        Devletin her şeyin üstesinden gelmeye muktedir olduğunu belirten Özdemir, "Onlar sakalımızı kestiler ama sakalımız daha gür bitti. Biz ise onların kolunu kestik, daha ayağa kalkamazlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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