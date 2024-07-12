Afyonkarahisar'da aranan hükümlü kadın yakalandı
Afyonkarahisar'da 13 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.
Afyonkarahisar'da 13 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. yakalandı.
G.Ö'nün bulunduğu evde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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