Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar'da düzenlenen halk toplantısında vatandaşları dinledi

Toplantı, vatandaşların her türlü istek ve taleplerine etkili ve hızlı çözümler üretebilmek ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmak amacıyla düzenli aralıklarla yapılıyor.

İscehisar Kaymakamlığının yeni hizmet binasında Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Kaymakam Özlem Kılıçtürk, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlar istek, talep ve şikayetlerini Vali Yiğitbaşı'na iletti.

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