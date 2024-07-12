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        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar'da düzenlenen halk toplantısında vatandaşları dinledi

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar ilçesinde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:26
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        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar'da düzenlenen halk toplantısında vatandaşları dinledi
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İscehisar ilçesinde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

        İscehisar Kaymakamlığının yeni hizmet binasında Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Kaymakam Özlem Kılıçtürk, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlar istek, talep ve şikayetlerini Vali Yiğitbaşı'na iletti.

        Herkesi dinleyen, taleplerini alan Yiğitbaşı, taleplere çözümler üretirken, gerekli gördüğü konularda toplantıya katılan kurum amirlerine gereğinin yapılması hususunda talimat verdi.

        Toplantı, vatandaşların her türlü istek ve taleplerine etkili ve hızlı çözümler üretebilmek ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmak amacıyla düzenli aralıklarla yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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